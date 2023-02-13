تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

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تختتم اليوم الإثنين منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز حيث ستُقام مباراة واحدة، بالإضافة أيضا إلى مباراة واحدة بمنافسات الجولة الـ18 من الدوري الممتاز.

وستُقام أيضا مباراة واحدة بالجولة الـ21 من الدوري الإسباني، ومباراتين بالجولة الـ22 من الدوري الإيطالي.

وتقدم بوابة الـ«الشروق» خلال السطور القادمة مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

الدوري الممتاز

سموحة × الزمالك الساعة السابعة مساء على قناة ON Time Sports1

الدوري الإنجليزي الممتاز

ليفربول × إيفرتون الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني

إسبانيول × ريال سوسيداد الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD 1

هيلاس فيرونا × ساليرنيتانا الساعة السابعة والنصف مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

سامبدوريا × الإنتر الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة AD SPORTS Premium 1