مولر يشارك في تدريبات بايرن وقد يلحق بمواجهة سان جيرمان

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تدرب لاعب الوسط الدولي توماس مولر مع فريقه بايرن ميونخ الألماني اليوم الاثنين، مما يرجح إمكانية مشاركته في المواجهة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي غدا الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وغادر مولر الملعب بين شوطي المباراة التي فاز فيها بايرن على بوخوم 3 /صفر أمس الأول السبت كإجراء إحترازي بعد تعرضه لكدمة عقب تسجيله هدف السبق.

كما تعافى لاعب الوسط ريان جرافنبيرخ من إصابة في الركبة.

ويفتقد النادي البافاري لجهود الحارس مانويل نوير والمهاجم السنغالي ساديو ماني ولوكاس هيرنانديز أمام سان جيرمان، بينما يعود جوشوا كيميتش بعد غيابه عن لقاء بوخوم بداعي الإيقاف.

ومن المتوقع مشاركة الهداف الأرجنتيني ليونيل ميسي وشريكه في خط الهجوم كيليان مبابي، مع سان جيرمان غدا بعد تعافيهما من الإصابة.