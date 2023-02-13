تنفيذ البروفات النهائية لـ«بيت روز» للعرض على مسرح الطليعة خلال أيام

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تجرى حاليا البروفات النهائية للعرض المسرحي"بيت روز" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بقيادة المخرج عادل حسان، وذلك على خشبة مسرح الطليعة بالعتبة استعدادا لافتتاحه المقرر خلال أيام.

ويأتي العرض في إطار تنفيذ خطة عروض البيت الفني للمسرح، والتي أعلنها المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، القائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح مطلع العام الجاري.

"بيت روز " من تأليف وإخراج محمود جمال حديني، تمثيل سالي سعيد، نادية حسن، سماح سليم، هاجر حاتم، بالاشتراك مع مريم عيد.

وصمم ديكور وأزياء العرض هبة الكومي، والإضاءة محمود الحسيني(كاجو)، وموسيقى رفيق يوسف، ومساعدا المخرج مها مصطفى، رنا عادل، ومخرج منفذ عبد الخالق جمال.