عسل ونوران يحافظان على صدارة الترتيب العالمي للإسكواش

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حافظ الثنائي المصري مصطفى عسل ونوران جوهر على صدارة التصنيف العالمي للإسكواش، على صعيدي الرجال والسيدات.

وتراجع النجم المصري علي فرج إلى المركز الثالث في جدول ترتيب التصنيف العالمي لرياضة الاسكواش، وذلك عقب عودته للمشاركة في البطولات من جديد الأسبوع الماضي بعد غياب أربعة أشهر للإصابة في الركبة.

وتقدم البيروفي دييجو إلياس إلى المركز الثاني في الترتيب كأفضل مركز حققه، وذلك بعدما حقق بطولتي الأبطال في نيويورك وبيتسبورج الأخيرة.

وجاءت المراكز الثلاثة الأولى في التصنيف الأسبوعي كالآتي:

الرجال:

الأول: مصطفى عسل

الثاني: دييجو إلياس

الثالث: علي فرج

السيدات:

الأول: نوران جوهر

الثاني:- نور الشربيني

الثالث: هانيا الحمامي.