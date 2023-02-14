انهيار جزئي بعقار وسط الإسكندرية دون خسائر بشرية

انهارت اليوم الأحد، أجزاء من عقار قديم، قديم، مكون من 4 طوابق، وصادر له قرار ترميم، كائن في شارع بورسعيد، منطقة الإبراهيمية، وسط الإسكندرية، دون حدوث إصابات أو وقوع خسائر بشرية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم الشرطة، وغرفة عمليات الحي، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي لشرطة النجدة، والحماية المدنية، حول انهيار أجزاء "بلكونة" من عقار قديم.

وبانتقال الأجهزة المعنية إلى موقع الانهيار، تم فرض سياج تأميني حول العقار؛ حفاظًا على سلامة المارة من المواطنين، لحين عرض ملف العقار على لجنة العقارات الآيلة للسقوط بالحي.

ووفقًا لمصدر أمني، تم تحرير محضر إداري بالواقعة بقسم الشرطة، وجارٍ العرض على النيابة؛ لتباشر التحقيق.