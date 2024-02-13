مسئول موريتاني ينفي اتفاق بلاده مع أوروبا لاستضافة المهاجرين المرحلين

نفي محفوظ ولد إبراهيم وكيل وزارة الداخلية في موريتانيا، اليوم الثلاثاء، نفيا قاطعا أن تكون بلاده قد وقعت اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي وإسبانيا يقضي باستضافة موريتانيا للمهاجرين غير الشرعيين الأفارقة المرحلين من أوروبا وإسبانيا وأنه سيتم توطينهم على أراضيها.

وقال محفوظ ولد إبراهيم إن بلاده لم ولن تقبل ولم تناقش أصلا أي موضوع يتعلق باحتضان موريتانيا لمهاجرين أجانب يتم ترحيلهم إليها من إسبانيا أو من أي بلد أوروبي.



جاءت تصريحات المسؤول الموريتاني أثناء مقابلة أجرتها معه الإذاعة الحكومية ردا على ما تم تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن توقيع موريتانيا الخميس الماضي لاتفاق مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين خلال زيارة خاطفة لهما لموريتانيا ، ويتعلق الاتفاق الذى وقعه أيضا الرئيس الموريتانى بمكافحة الهجرة غير النظامية والتعاون الاقتصادي.

وتقرر خلال الزيارة منح موريتانيا مساعدات مالية قدرت بخمسمائة مليون يورو(89ر535 مليون دولار).