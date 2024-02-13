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أصيب 18 شخصا أغلبهم من الأطفال بجروح نتيجة سقوط إحدى الألعاب في مدينة ملاهي واقعة بمدينة الكوت جنوب العاصمة العراقية بغداد.

وقال الدكتور جبار الياسري مدير عام دائرة صحة واسط في تصريح إن "إحدى الألعاب بمدينة ألعاب الأحلام بمنطقة الفلاحية وسط مدينة الكوت سقطت ما أدى إلى إصابة 15 طفلا وثلاثة أشخاص".

وأشار إلى أن اثنين من المصابين أدخلا إلى غرفة العناية المركزة، نافيا حصول وفيات في الحادث.

وأكد مصدر أنه "تم اعتقال الشخص المسـؤول عن المدينة الترفيهية التي سقطت فيها "لعبة الدوامة" وتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث".

كما أمر المحافظ محمد جميل المياحي بغلق مدينة ألعاب الأحلام وتشكيل لجنة مختصة في الحوادث.