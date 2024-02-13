حزب الله يستهدف موقع رويسات العلم الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية

أعلن "حزب الله" اللبناني أن عناصره استهدفوا مساء اليوم الثلاثاء، موقع "رويسات العلم" الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

وقال "حزب الله" في بيان إنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 6:10 من مساء اليوم الثلاثاء، موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات ‌‏مباشرة". ‏

وكان "حزب الله" قد أعلن في بيانات منفصلة سابقة أن عناصره استهدفوا صباح اليوم الثلاثاء، تجمعاً للجنود الإسرائيليين في قلعة "هونين" بالأسلحة الصاروخية.

كما استهدفوا التجهيزات التجسسية في موقع "حدب يارين" الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة. واستهدفوا قبل ظهر اليوم، مبنى ‌‏تابع للشرطة الإسرائيلية في "كريات شمونة" بالأسلحة المناسبة، رداً على ‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية.

وبعد ظهر اليوم استهدف عناصر "حزب الله" تجمعاً للجنود الإسرائيليين في ثكنة "ميتات" الإسرائيلية، وسيطروا على مسيرة إسرائيلية من نوع "سكاي لارك". واستهدفوا تجمعاً للجنود الإسرائيليين في محيط موقع "المرج" الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم بلدة "مركبا" في جنوب لبنان، وأطراف بلدتي "الضهيرة" و"عيتا الشعب" ووادي بلدة " بيت ليف" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات على عدة مناطق في جنوب لبنان ما أدى إلى تدمير عدد من المباني، وأسفرت إحداها عن إصابة معاون أول في قوى الأمن الداخلي بجروح طفيفة خلال خدمته في المخفر في بلدة "حولا"، وتم نقله لأحد مستشفيات المنطقة للمعالجة.

يذكر أن المناطق الحدودية جنوب لبنان تشهد توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.