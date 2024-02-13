يونيسف: 20 ألف طفل تحاصرهم الأوبئة بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة

قال المتحدث الإقليمي باسم منظمة «يونيسف» عمار عمار، إنَّه «لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة»، مشيرًا إلى أنَّ المساعدات الإنسانية تجد صعوبات في الوصول إلى الشمال.

ونوه متحدث اليونيسف خلال لقائه على قناة «القاهرة الإخبارية» عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اليوم الثلاثاء، أن 20 ألف طفل فلسطيني معرضون للأمراض والأوبئة، جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف: «نعمل على توفير المياه النظيفة والأدوية والتطعيمات للأطفال في قطاع غزة، ويجب السماح للمنظمات الدولية بإدخال المساعدات اللازمة للقطاع، ورفع القيود عليها».

واستطرد: «يجب السماح للمنظمات الإغاثية بالوصول إلى أماكن الجرحى في قطاع غزة حتى يمكن علاجهم، و325 ألف طفل دون سن الخامسة معرضون لسوء التغذية الحاد في قطاع غزة».

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة؛ راح ضحيتها 133 شهيدًا، و162 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأضافت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الثلاثاء، أنه «لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات؛ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم».

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 28 ألفًا و473 شهيدًا، و68 ألفًا و146 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.