مندوبة أمريكا لدى الناتو: تصريحات ترامب غير مسئولة وتهدد الجنود الأمريكيين

وجهت جوليان سميث المندوبة الأمريكية لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو) انتقادات حادة للتصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن الانفاق العسكري لدول التحالف، ووصفتها بأنها "خطيرة وبصراحة هي غير مسؤولة".

وقالت سميث في بروكسل اليوم الثلاثاء، إن "تشجيع الكرملين على مهاجمة أي دولة من أعضاء التحالف أو أراضيه يعرض في الحقيقة جنودنا، الجنود الأمريكيين، وجنود حلفائنا لخطر أكبر".

وكان ترامب المرشح الجمهوري الأوفر حظا في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل قد صرح خلال مؤتمر انتخابي في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية يوم السبت الماضي أنه "يشجع" روسيا "للقيام بما تريده" لدول الناتو التي لا تخصص نفقات كافية للدفاع.

وقوبلت تصريحات الرئيس الأمريكي السابق بانتقادات سريعة من الدول الأوروبية الأعضاء في التحالف التي مازالت تتذكر الشكوك التي كان ترامب قد أبداها بشأن التحالف عبر الأطلسي.

وكان ترامب قد أثار جلبة في عام 2017 عندما وصف حلف الناتو بأنه "متقادم"، كما صرح مرارا خلال فترة رئاسته أن الولايات المتحدة تدفع حصة غير عادلة كعضو في التحالف.

وذكرت سميث أن التحالفات مثل الناتو تعتبر "حجر زاوية للسياسة الخارجية الأمريكية، وهي ليست مشروعا خيريا، بل أنها تخدم المصالح الأمريكية بشكل مباشر، وتخدم مصالح حلفائنا بشكل مباشر".