تونس: تمديد إيقاف الغنوشي وقياديين من حركة النهضة 4 أشهر إضافية

قرر قاضي في محكمة تونس العاصمة، اليوم الثلاثاء، تمديد فترة إيقاف زعيم حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي لمدة أربعة أشهر إضافية.

وقال مصدر من الحزب، لـ(د. ب. أ)، إن القرار يشمل أيضا قياديين اثنين آخرين من الحركة، في القضية المرتبطة بإطلاق تصريحات اعتبرت "تحريضا ضد السلطة".

ويقبع الغنوشي - 82 عاما، وقياديين آخرين بارزين من الحركة، من بينهم رئيس الحكومة السابق علي العريض ووزير العدل السابق نور الدين البحيري وسياسيين من المعارضة، في السجن منذ نحو عام للتحقيق في قضايا ترتبط بالإرهاب والتآمر على أمن الدولة.

وهذا التمديد الثاني في فترة الايقاف الذي تقره المحكمة.

وصدر حكمان في قضيتين منفصلتين ضد الغنوشي الأولى ترتبط بالتحريض ضد الأمن وحوكم فيها بالسجن لمدة 15 شهرا وخطية مالية بنحو 300 يورو مع اخضاعه للمراقبة الإدارية لمدة ثلاث سنوات.

وفي الأول من فبراير الجاري صدر حكم بسجن الغنوشي وصهره المتواجد خارج البلاد رفيق عبد السلام، لمدة ثلاث سنوات في القضية المرتبطة بتلقي الحزب لتمويل أجنبي في حملته الانتخابية لعام 2019.

كما ألزمت المحكمة الممثل القانوني للحركة بدفع خطية مالية تعادل التمويل المتحصل عليه من الخارج والمقدر بـ 170ر1 مليون دولار.

وتتهم حركة النهضة وأطياف من المعارضة، السلطة السياسية التي يقودها الرئيس قيس سعيد منذ إطاحته بالنظام السياسي في 2021، بتلفيق تهم للمعارضين والسيطرة على القضاء.