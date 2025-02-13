ارتفاع عدد الرحلات الملغاة في السكك الحديدية الألمانية عام 2024

ألغت شركة السكك الحديدية الألمانية المملوكة للدولة (دويتشه بان) المزيد من رحلاتها في عام 2024 مقارنة بالسنوات السابقة، بحسب رد وزارة النقل الألمانية على طلب إحاطة من النائب البرلماني عن حزب الخضر، ماتياس جاستل، اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وذكرت الوزارة في الرد أن نسبة الرحلات الطويلة الملغاة ارتفعت من 1% في عام 2019 إلى 4% في عام 2024. وفي الرحلات الإقليمية بلغت نسبة الإلغاءات 5% العام الماضي.

وكانت (دويتشه بان) تضغط على الحكومة الألمانية لتمويل استثمارات ضخمة في السكك الحديدية في البلاد، مبررة مطالبها بأن نقص الصيانة والاستثمار في العقود الأخيرة تسبب في مشكلات خدمية وتقليص السعة.

ودعا جاستل إلى ضخ استثمارات واسعة النطاق في البنية التحتية للسكك الحديدية وصيانة القطارات.

كما أثار النائب عن الحزب الديمقراطي الحر، تورستن هيربست، أسئلة في البرلمان حول إلغاء الرحلات طويلة المسافة.

ووفقا لرد الوزارة، تم إلغاء أكثر من 13 ألفا و600 رحلة العام الماضي، وكان أكثر من 60% منها لأسباب خارجية.

وأوضحت الوزارة أن ما يقرب من نصف عمليات الإلغاء حدثت بسبب الإضرابات في يناير/كانون الثاني 2024. وتسبب إضراب نقابة سائقي القطارات (جي دي إل) في تعطيلات هائلة لخدمات السكك الحديدية للركاب والبضائع في جميع أنحاء ألمانيا عبر إلغاء غالبية الرحلات.