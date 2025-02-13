نائب الرئيس الأمريكي يزور النصب التذكاري لمعسكر الاعتقال داخاو

من المقرر أن يزور نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، النصب التذكاري لمعسكر الاعتقال داخاو، اليوم الخميس، ليتوقف عند أحد أقوى الرموز المتعلقة بالحرب العالمية الثانية، وذلك عشية محادثاته الحاسمة مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، حول الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات بين روسيا وأوكرانيا.

ومن المقرر أن يجتمع فانس، ووزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، غدا الجمعة، مع زيلينسكي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن لبحث الضغط المتزايد من قبل الرئيس دونالد ترامب على أوكرانيا وروسيا لبدء مفاوضات لإنهاء أعنف صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وسوف يزور فانس أولا النصب التذكاري المهيب الذي يعد تذكيرا قويا بفظائع النازيين في حقبة الحرب العالمية الثانية وبطء الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين في اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة أدولف هتلر وصعود أيديولوجيته القومية العنيفة.

وتأسس معسكر داخاو في عام 1933- وهو أحد معسكرات الاعتقال النازية الأولى- وهو نفس العام الذي تولى فيه هتلر السلطة.

واحتجز في المعسكر أكثر من 200 ألف شخص من جميع أنحاء أوروبا، حيث لقي أكثر من 40 ألف سجين حتفهم في ظروف مروعة. وأكمل الجنود الأمريكيون تحرير المعسكر في 29 أبريل 1945.