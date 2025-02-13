وول ستريت جورنال: الوسطاء يعملون على إطلاق سراح 6 أسرى أحياء في المرحلة الأولى

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تقريرا عن أن الوسطاء يعملون بين إسرائيل وحماس، بناء على طلب إسرائيل، على تسريع إطلاق سراح الأسرى الستة الأحياء الذين يشملهم المرحلة الأولى من الصفقة والذين سيظلون في الأسر بعد الجولة المقبلة يوم السبت، حيث من المتوقع إطلاق سراح ثلاثة أسرى إسرائيليين إضافيين.

وزعم تقرير استند إلى مصادر بين الوسطاء أن إسرائيل طلبت أيضا من الوسطاء إضافة إسرى إضافيين إلى القائمة الأصلية التي تضم 33 اسما للمرحلة (أ)، لكن الصحيفة أكدت أنه من غير الواضح ما إذا كانت حماس ستلتزم بهذا الطلب.

ولكن المسئولين الإسرائيليين أوضحوا بالفعل أن أحد الخيارات لحل الأزمة هو إطلاق سراح ثلاثة رهائن يوم السبت ثم إطلاق سراح الستة الآخرين بشكل أسرع في وقت لاحق (بدلاً من مرحلتين إضافيتين على مدى أسبوعين).

حتى الآن في المرحلة الأولى، تم إطلاق سراح 16 أسيرا إسرائيليا (إلى جانب خمسة مواطنين تايلانديين تم إطلاق سراحهم بشكل منفصل بموجب الاتفاق بين إسرائيل وحماس).

وبقي الآن 17 أسيرا إسرائيليا، تسعة منهم على قيد الحياة وثمانية ماتوا. وبحسب "وول ستريت جورنال"، طلبت إسرائيل أيضا من الوسطاء إضافة أسرى إضافيين إلى القائمة الأصلية التي تضم 33 أسيرا في المرحلة الأولى ــ على خلفية تقديرات نشرت سابقا بأن إسرائيل قد تحاول تمديد هذه المرحلة، بدلا من الاستمرار في المرحلة الثانية، التي تتضمن إنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع الاسرى المتبقين أحياء.