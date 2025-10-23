الأونروا: ما يزيد عن 61 مليون طن من الأنقاض تغطي قطاع غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إن ما يزيد عن 61 مليون طن من الأنقاض تغطي قطاع غزة.

ونوهت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الخميس، أن «أحياء بأكملها مُحيت من الوجود، وتبحث العائلات بين الأنقاض عن الماء والمأوى».

وأضافت: «لا تزال المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأونروا محظورة، لكن فرقنا تواصل تقديم المساعدات المنقذة للحياة».

وأوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن تقديرات تكلفة إعادة إعمار غزة تصل إلى 70 مليار دولار.

وقال جاكو سيليرز، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، الثلاثاء إن التقديرات تشير إلى وجود ما لا يقل عن 55 مليون طن من الأنقاض في القطاع.

من جهته، أشار مسئول فلسطيني من بلدية غزة إلى أن إسرائيل دمرت نحو 95% من الشاحنات والمعدات الثقيلة بالقطاع.

وأضاف أن 193 ألف مبنى دمرت بشكل كامل جراء الحرب، و16 مستشفى باتت تعمل بشكل محدود.

وشدد المسئول الفلسطيني على أن الأولوية الآن هي لإزالة الركام والأنقاض من شوارع المدينة حتى يتسنى البدء في إعادة الإعمار.