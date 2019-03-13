مجلس العموم البريطاني يرفض خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

رفض مجلس العموم البريطاني، اليوم الأربعاء، خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وهو ما يسمى بالـ"بريكست" الصعب.

وذكرت قناة "بي بي سي" البريطانية أن تيريزا ماي تعرضت لهزيمة بأغلبية أربعة أصوات، بعد أن أيد النواب التعديل المقدم من النائبة كارولين سبيلمان الذي يستبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق بأغلبية 312 صوتا مقابل 308 أصوات.

ورفض المشرعون أمس الثلاثاء الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لمغادرة الاتحاد الأوروبي بعد التصويت الأول في شهر يناير الماضي.

كما صوت المجلس على رفض تعديل أخر ينص على تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي لشهرين "22 مايو المقبل بدلا من 29 مارس الجاري"، بأغلبية 374 صوتا للمعارضين مقابل 164 للمؤيدين.