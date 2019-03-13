وزير بريطاني سابق يتوقع خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي بعد إبرام اتفاق «اللحظة الأخيرة»

توقع وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس الجاري بعد إبرام اتفاق "اللحظة الأخيرة".

وقال جونسون - في تصريح نقلته شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الأربعاء - إن التصويت المقرر إجراؤه في وقت لاحق اليوم بمجلس العموم البريطاني حول استبعاد الخروج من الاتحاد دون اتفاق لن يمحو هذا الخيار.

وتابع: "من المحتمل أن يصوت البرلمان اليوم بشكل رمزي لصالح عدم الخروج دون اتفاق، لكن ما سيحدث أنه بموجب القانون ستغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 29 مارس سواء باتفاق أو بدون".

يذكر أن نواب البرلمان البريطاني صوتوا أمس الثلاثاء، ضد خطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بواقع391 صوتا مقابل 242 صوتوا لصالحها.