تركي آل الشيخ: اجتماع لتطوير صناعة المحتوى الترفيهي قبل رمضان المقبل

قال المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفية، إن الوطن العربي بحاجة إلى محتوى نظيف وراقي يراعي عاداته وتقاليده ويخدم الشباب السعودي والعربي بوجه عام، مشيرًا إلى دعوته لإقامة اجتماع لتطوير صناعة المحتوى الترفيهي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء الجمعة، أن هيئة الترفية بالتعاون مع وزراتي الثقاقة والإعلام السعوديتين ومجموعة من صناع المحتوى والكيانات الإعلامية الكبيرة سيعملون على طرح محتوى من مسرحيات وعروض حية وحفلات مقدم فيه تسهيلات للمنتجين.

وأشار إلى توفير الاجتماع لتطوير المحتوى الترفيهي لسبل الراحة والسهولة للكيانات الإعلامية والمنتجين وصناع المحتوى من خلال استضافتهم بالسعودية للوقوف على المعوقات التي يواجهونها وتذليلها، مشيدًا بالانسجام بين الجهات الحكومية السعودية في الوقت الحالي تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

وأشار إلى توافر التوجيهات والدعم وأسباب النجاح من القيادة السياسية السعودية، معقبًا: «لو مفيش نجاح يبقى المشكلة فينا».

وأوضح أن المحتوى العربي هو الأعلى مشاهدة في السعودية، لهذا تم التفكير بتوفير كيان يضم محتوى ترفيهي عربي موجه للوطن العربي، معربًا عن سعادته بكم الإقبال من جانب الكيانات الإعلامية والمنتجين العرب على دعوته بتطوير المحتوى الترفيهي.

وأكد أنه سيكون هناك اجتماعًا قبل شهر رمضان، للكيانات الإعلامية الكبيرة وكبار المنتجين وصناع المحتوى التي ستشارك في اجتماع تطوير المحتوى الترفيهي، مؤكدًا أن هذا الكيان سيترك بصمة ويحدث نقلة نوعية في مستوى الإبداع.

ودعا المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، إلى عقد اجتماع مع المنتجين العرب والمهتمين بصناعة المحتوى الترفيهي.

وجاءت دعوة آل الشيخ؛ نظراً لما يتعرض له المنتجين العرب من معوقات وصعوبات مما لا يخدم تطور الصناعة والترفيه، وحرصاً على الوصول إلى محتوى عالي الجودة وترفيهي يخدم قطاع الترفيه.

ولاقت دعوة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ردود أفعال واسعة، عقب إعلانه عن اجتماع لتطوير صناعة المحتوى الترفيهي.