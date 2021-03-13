تقارير: عدد تراخيص حمل أسلحة الصوت في ألمانيا يرتفع مجددا في 2020

كشفت تقارير صحفية صدرت في ألمانيا، اليوم السبت، حدوث ارتفاع جديد في عدد تراخيص حمل أسلحة الصوت في العام الماضي.

وذكرت صحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم السبت، أنه استنادا إلى استطلاع بين وزارات الداخلية في الولايات الألمانية، وصل عدد تراخيص حمل هذه الأسلحة العام الماضي إلى أكثر من 704 ألف ترخيص بزيادة بمقدار نحو 40 ألف ترخيص أي ما يعادل 6% مقارنة بعام 2019.

يذكر أن هذا النوع من التراخيص يعد شرطا لحمل مسدسات الصوت ومسدسات إطلاق المواد المهيجة للأعصاب ومسدسات الألعاب النارية في الأماكن العامة، ويمكن تخزين وشراء مثل هذه الأسلحة بدون الحاجة إلى هذه التراخيص.

يذكر أن عدد هذه التراخيص آخذ في الزيادة في ألمانيا منذ سنوات.

وحذرت نقابة الشرطة (جي دي بي) من صعوبة تفريق أسلحة الصوت، من الخارج، عن الأسلحة الحقيقية.

وقال ديتمار شليف، نائب رئيس النقابة، للصحيفة إن أفراد الشرطة مضطرون إلى أن يفترضوا في مثل هذه الحالات أن الأمر يتعلق بسلاح حقيقي.