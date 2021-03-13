تحرير 3295 مخالفة عدم ارتداء الكمامة وغلق 688 مركزا تعليميا في الغربية

تابع طارق رحمي محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتحرير غرامات لعدم ارتداء الكمامة بالأماكن المغلقة والمواصلات العامة.

وحررت الوحدة المحلية، اليوم، ١٨ محضرا لمواطنين وذلك لعدم ارتداء الكمامة، وتم التصالح مع ١٣ مواطنا بإجمالي مبلغ ٦٥٠ جنيها وتحويل ٥ للنيابة العامة.

كما تابع المحافظ جهود الوحدات المحلية في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت العامة والأماكن المغلقة، حيث تم فض ١٦سوقا، و٨ أفراح وسرادقات عزاء، وغلق وتشميع ٣ مراكز للدروس الخصوصية بالمحافظة بالأمس.

وأسفرت حملات الوحدة المحلية، عن تحرير ٣٢٥٢ محضرا للأفراد و٤٣ محضرا لمنشآت لعدم ارتداء الكمامة إلى جانب فض ٨٣١ سوقا، و٣٣٨ فرح وسرادقات عزاء وتشميع وغلق ٦٨٨ مركزا للدروس خصوصية منذ يوم ١٦/ ١ / ٢٠٢١.