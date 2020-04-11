تباينت أسعار الخضروات فيما استقرت أسعار الفاكهة في تعاملات اليوم السبت.
وجاءت الأسعار المتداولة بسوق العبور، للكيلوجرام الواحد، وفقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:
الطماطم من 1 إلى 2 جنيه.
البطاطس من 1.1 إلى 2.4 جنيه.
البصل من 2.5 إلى 5 جنيهات.
الكوسة من 2 إلى 4.5 جنيه.
الفاصولياء من 5 إلى 13 جنيها.
الباذنجان البلدي من 1.75 إلى 4.25 جنيه.
الففل الرومي البلدي من 2 إلى 5 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي من 2 إلى 5 جنيهات.
الخيار البلدي من 1.5 إلى 4 جنيهات.
الملوخية من 5 إلى 7 جنيهات.
البرتقال بلدي من 2.5 إلى 4.5 جنيه.
اليوسفي من 3.5 الي 6.5 جنيه.
الليمون البلدي من 6 إلى 16 جنيها.
جوافة من 4 إلى 7 جنيهات.
الرمان من 7 إلى 10 جنيهات.
تين برشومي من 6 إلى 9 جنيهات.