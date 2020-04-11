 13 مارس.. نشرة أسعار الخضروات والفاكهة بالسوق - بوابة الشروق
السبت 13 مارس 2021 10:58 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
النتـائـج تصويت

13 مارس.. نشرة أسعار الخضروات والفاكهة بالسوق


نشر في: السبت 13 مارس 2021 - 10:44 ص | آخر تحديث: السبت 13 مارس 2021 - 10:44 ص

تباينت أسعار الخضروات فيما استقرت أسعار الفاكهة في تعاملات اليوم السبت.

وجاءت الأسعار المتداولة بسوق العبور، للكيلوجرام الواحد، وفقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:
الطماطم من 1 إلى 2 جنيه.
البطاطس من 1.1 إلى 2.4 جنيه.
البصل من 2.5 إلى 5 جنيهات.
الكوسة من 2 إلى 4.5 جنيه.
الفاصولياء من 5 إلى 13 جنيها.
الباذنجان البلدي من 1.75 إلى 4.25 جنيه.
الففل الرومي البلدي من 2 إلى 5 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي من 2 إلى 5 جنيهات.
الخيار البلدي من 1.5 إلى 4 جنيهات.
الملوخية من 5 إلى 7 جنيهات.
البرتقال بلدي من 2.5 إلى 4.5 جنيه.
اليوسفي من 3.5 الي 6.5 جنيه.
الليمون البلدي من 6 إلى 16 جنيها.
جوافة من 4 إلى 7 جنيهات.
الرمان من 7 إلى 10 جنيهات.
تين برشومي من 6 إلى 9 جنيهات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك