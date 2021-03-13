وزير الداخلية العراقي: بدء ملاحقة منفذي جريمة منطقة البو دور بصلاح الدين

أكد وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي اليوم السبت، بدء ملاحقة مرتكبي جريمة منطقة "البو دور " والتي تبناها تنظيم داعش الارهابي وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص بينهم نساء وأطفال، مضيفا أنه سيتم وضع خطط أمنية محكمة لتأمين المنطقة.

وقال الغانمي ـ خلال مشاركته في مراسم تشييع الضحايا حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ إن جريمة منطقة البو دور في صلاح الدين لن تمر من دون عقاب شديد، فيما كشف عن تحديد الجناة والبدء بملاحقتهم، مضيفا أن الايام المقبلة ستشهد وضع خطة مدروسة واستبدال قوات في منطقة البو دور لتأمينها.

ومن جهته، قال محافظ صلاح الدين عمار جبر إن "الخطط الجديدة ستساعد على فرض الامن بشكل أفضل"، موضحا أن القيادة العامة للقوات المسلحة مهتمة بالموضوع وستشهد هذه المنطقة والمحافظة عموما استقرار أمنيا كبيرا.

وبدوره ، شدد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري، على ان قيادة العمليات تعهدت لذوي الضحايا بالقصاص من المجرمين في أسرع وقت"، مضيفا أنه سيتم اعادة الانتشار والخطط في جميع مناطق صلاح الدين.