زيلينسكي يعلن أن روسيا مستعدة للحوار

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن اليوم السبت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن هناك تغييرات أولية في موقف روسيا بعد المقاومة العسكرية العنيدة للأوكرانيين.

وصرح أمام الصحفيين الدوليين اليوم في كييف قائلا: "لقد بدأوا الآن يتحدثون عن شيء ما – وليس مجرد توجيه الإنذارات النهائية".

وقال زيلينسكي / 44 عاما/ إنه سعيد بذلك، لأنها المرة الأولى منذ أكثر من عامين التي تبدي فيها موسكو استعدادا للانخراط في حوار.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث أمس الجمعة بالفعل عن تحرك في المفاوضات.

وكان المفاوضون الروس قد أبلغوا عن "تغييرات إيجابية معينة" في المحادثات "اليومية الفعلية".

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لوكالة إنترفاكس إن المحادثات ستعقد الآن عبر الإنترنت، الأمر الذي أكدته أوكرانيا.

ووفقا لزيلنسكي، فإن مشاركة شركاء أوكرانيا الغربيين في المفاوضات غير كافية ، بحسب وكالة الأنباء الأوكرانية المستقلة " يونيان " .

وفي إطار تقديم الضمانات الأمنية لبلاده قال زيلينسكي: إن أوكرانيا "لا يمكنها الوثوق بروسيا بعد هذه الحرب الدموية".