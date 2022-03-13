أردوغان ورئيس الوزراء اليونان يتفقان على تحسين العلاقات الثنائية

انتهى، مساء اليوم الأحد، الاجتماع المغلق الذي عقد بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، في قصر وحيد الدين بإسطنبول.



وجاء في بيان للرئاسة التركية، اليوم الأحد، أن أردوغان وميتسوتاكيس استعرضا الفوائد الإقليمية والثنائية، الناجمة عن تعزيز التعاون بين البلدين والتركيز على الأجندة الإيجابية.



وأضاف البيان أن الطرفان اتفقا خلال لقائهما على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين تركيا واليونان وتحسين العلاقات الثنائية، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء التركية.



وأشار البيان إلى أن أردوغان أكد لميتسوتاكيس حرصه على دفع العلاقات قدماً مع اليونان، وإحراز التقدم في القضايا المتعلقة ببحر إيجه، والأقليات، ومكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية.