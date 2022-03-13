نابولي يهزم فيرونا وتعادل روما مع أودينيزي بالدوري الإيطالي

قاد فيكتور أوسيمين فريق نابولي للفوز على مضيفه هيلاس فيرونا 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ،في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز فيورنتينا على بولونيا 1 / صفر، وتعادل أودينيزي مع روما 1 / 1 وأتالانتا مع جنوه سلبيا.

وسجل أوسيمين هدفي نابولي في الدقيقتين 14 و71، قبل أن يسجل ماركو فاراوني هدف حفظ ماء الوجه لفيرونا في الدقيقة 77.

وشهدت المباراة طرد فيدريكو تشيكيريني وماركو فاراوني لاعبي فيرونا في الدقيقتين 83 والأخيرة من اللقاء.

ورفع نابولي رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني، مؤقتا، وتوقف رصيد فيرونا عند 41 نقطة في المركز التاسع.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق فيورنتينا على ضيفه بولونيا 1 / صفر. ويدين فيورنتينا بالفضل في هذا الفوز للاعبه لوكاس توريرا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 70.

وشهدت المباراة طرد كيفين بونيفازي لاعب بولونيا في الدقيقة 41.

ورفع فيورنتينا رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد بولونيا عند 33 نقطة في المركز الثاني عشر. وفي المباراة الثالثة، تعادل أودينيزي مع روما 1/1.

وتقدم أودينيزي بهدف سجله ناهويل مولينا في الدقيقة 15 ،وتعادل روما عن طريق لورينزو بيليجريني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.

ورفع روما رصيده إلى 48 نقطة في المركز الخامس كما رفع أودينيزي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي المباراة الرابعة، تعادل أتالانتا مع جنوه سلبيا، ليرفع الأول رصيده إلى 48 نقطة في المركز السادس، كما رفع الثاني رصيده إلى 19 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.