رئيس مجلس الأمة الكويتي يشدد على ضرورة تعزيز التعاون البرلماني بين مصر والكويت

في إطار زيارته الرسمية على رأس وفد من مجلس النواب إلى دولة الكويت، التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي .

أكد جبالي على بالغ اعتزازه بتلك الزيارة الأخوية إلى دولة الكويت الشقيقة، مؤكداً على ضرورة تعزيز العلاقات المصرية – الكويتية في كافة المجالات، خاصة على الصعيد البرلماني.

كما أكد رئيس مجلس النواب على تطلع مجلس النواب المصري لتعزيز التعاون البرلماني المصري – الكويتي والتنسيق بين المجلسين في كافة المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية بما يدافع عن المصالح الحيوية للبلدين الشقيقين وقضايا الأمة العربية.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي على بالغ اعزازه وتقديره بتلك الزيارة، مؤكداً على عمق ورسوخ العلاقات المصرية – الكويتية في كافة المجالات، ومُشدداً على ضرورة تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين الشقيقين.