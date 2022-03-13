عرضت فضائية «الحدث العربية» مقطع فيديو يرصد إطلاق دبابة روسية النيران على مبنى سكني في مدينة ماريوبول (جنوب شرقي أوكرانيا)، المحاصرة بالكامل من قبل الجنود الروس.

ويُظهر مقطع الفيديو دبابة مرسوم عليها حرف «Z»، الذي استخدمته روسيا كرمز لحملتها العسكرية في أوكرانيا، تتراجع إلى الوراء وتصطدم بحافلات مدمرة قبل أن تطلق قذيفة على مبنى سكني مكون من 9 طوابق، ما أدى إلى اشتعال النيران في الشرفات.

ونقلًا عن موقع الشرق الأوسط، قال مجلس بلدية ماريوبول، يوم الجمعة، إن 1582 مدنياً على الأقل قتلوا في المدينة، التي يقطنها 430 ألف نسمة، جراء القصف الروسي والحصار المستمر منذ 12 يوما.

وأظهرت صور التقطتها أقمار صناعية، تابعة لشركة ماكسار تكنولوجيز، صباح أمس السبت، دمارا واسع النطاق في البنية التحتية المدنية والمباني السكنية في أنحاء ماريوبول.

وفي رسالة بالفيديو تم بثها بالأمس، شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على محنة ماريوبول، قائلاً: «إنهم يقصفونها 24 ساعة في اليوم ويطلقون الصواريخ عليها»، مستذكرا الدمار الذي لحق هذا الأسبوع بمستشفى للولادة في المدينة.

وأضاف: «إنهم يقتلون الأطفال ويدمرون المستشفيات. لقد دمروا العشرات من المستشفيات ومئات المدارس والمراكز اليومية، إنهم يدمرون الجامعات، والأحياء السكنية»، وطلب المساعدة من الدول الأوروبية للدفاع عن أوكرانيا وكذلك للدفاع عن أسلوب الحياة الخاص بالقارة.

وحسب منظمة أطباء بلا حدود، تفتقر ماريوبول إلى الطعام وسكانها محرومون من الماء والغاز والكهرباء والاتصالات، وقد فشلت محاولات لإجلاء مئات آلاف المدنيين منها عدة مرات.