الدفاع الروسية: مقتل 180 مرتزقا وتدمير شحنة أسلحة في قصف مركز تدريب غربي أوكرانيا

أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها قصفت مركز تدريب للأجانب في لفوف غربي أوكرانيا وقتلت 180 من المرتزقة، ودمرت مجموعة من الأسلحة.

قال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، في بيان اليوم الأحد، إن القوات المسلحة الروسية حيدت ما يصل إلى 180 من المرتزقة الأجانب ومجموعة من الأسلحة الأجنبية بضربات على مراكز التدريب في قاعدة التدريب العسكرية في يافوروفسكي قرب لفوف.

وأضافت: "هاجمت قواتنا صباح اليوم بأسلحة طويلة المدى عالية الدقة مراكز تدريب القوات المسلحة الأوكرانية في قرية ستاريتشي وفي ساحة التدريب العسكرية في يافوروفسكي، حيث نشر نظام كييف في هذه المنشآت مراكز للتدريب والتنسيق القتالي للمرتزقة الأجانب قبل إرسالهم إلى مناطق القتال ضد العسكريين الروس".

ولفت المتحدث إلى تدمير قاعدة تخزين للأسلحة والمعدات العسكرية القادمة من دول أجنبية أيضًا، قائلًا: "نتيجة الضربة، جرى قتل ما يصل إلى 180 من المرتزقة الأجانب وتدمير شحنة كبيرة من الأسلحة الأجنبية"، مؤكدا أن الجيش الروسي سيواصل عمليات تحييد وضرب المرتزقة الأجانب، الذين وصلوا إلى أوكرانيا.