 قطار يصدم سائق قطار في هولندا - بوابة الشروق
الإثنين 13 مارس 2023 4:41 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟

النتـائـج تصويت

قطار يصدم سائق قطار في هولندا

أمستردام - د ب أ
نشر في: الإثنين 13 مارس 2023 - 3:34 م | آخر تحديث: الإثنين 13 مارس 2023 - 3:34 م

صدم قطار سائق قطار في هولندا لأسباب لم تتضح بعد.

وقالت شركة السكك الحديد الهولندية، إن الحادث وقع في غرب أوترخت بالقرب من بلدة مارن مساء أمس الأحد.

وبحسب تقارير وسائل الإعلام اليوم الإثنين، هرعت أجهزة الطوارئ إلى الموقع ولكن كل المساعدة جاءت بعد فوات الأوان.

ولم يتضح سبب ركض الرجل على القضبان. غير أن شركة السكة الحديد أكدت أنه كان حادثا. ومازالت الواقعة قيد التحقيق.

وتحدث رئيس شركة السكة الحديد، فاوتر كولميس، عن "كابوس" للأقارب والزملاء. وأضاف "لابد أن هذا يعد أمرا فظيعا بالنسبة لهم".

ولم يتحرك القطار لفترة طويلة بعد الحادث. وجرى نقل الركاب بالحافلات إلى أقرب محطة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك