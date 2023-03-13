استقبال 181 ألف طن سلع استراتيجية وتداول 3187 حاوية بمينائي الإسكندرية والدخيلة

شهدت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ48 ساعة الماضية نشاطا ملحوظا، حيث تم دخول وخروج 52 سفينة إلى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ 35 سفينة، أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.



كما انتظمت حركة تداول البضائع، حيث تم تداول 181 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من البضائع مختلفة الأنواع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة، كما تم تداول ما يقرب من 3187 حاوية مكافئة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.



وقد وجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس ميناء الإسكندرية، بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان آمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء، وكذا الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بجميع المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كل العمليات المينائية لمنع التلوث.