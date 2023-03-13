طاجيكستان تفرض زيا وسطيا للنساء يمنع الحجاب واللون الأسود

أصدرت السلطات في طاجيكستان توصيات جديدة ومشددة للغاية بشأن زي النساء.

وذكرت وسائل الإعلام في طاجيكستان اليوم الإثنين أن القواعد الجديدة تحث الفتيات والنساء على عدم ارتداء اللون الأسود، والملابس ذات الطبيعة الاسلامية مثل الحجاب.

وفي نفس الوقت تنصح القواعد بعدم ارتداء"الملابس الأوروبية نصف العارية". ولا ينصح وفقا للقواعد ارتداء السراويل الضيقة والتنورات القصيرة وملابس السهرة والفساتين القصيرة. كما لا يتعين على النساء ارتداء جرموق (حذاء خفيف فوق الحذاء العادى لحمايته) أو الشباشب

ومن المقرر أن تستمر حملة " نلبس بالطريقة الطاجيكية" في جميع المكاتب في أنحاء البلاد، حيث سوف يتعين على النساء ارتداء الزي التقليدي خلال هذه الفترة حتى 30 مايو المقبل. وقد تم إرفاق صور للزي الوطني لجميع المواسم ضمن الكتيب.

ويشار إلى أن عدد سكان طاجيكستان يبلغ 9 ملايين نسمة، غالبيتهم من المسلمين. مع ذلك، بما أن الدولة التي تخضع لحكم سلطوي تخشى من امتداد الأصولية الإسلامية من أفغانستان، فإن الممارسات الدينية في طاجيكستان تخضع لسيطرة مشددة.