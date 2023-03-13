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لأول مرة منذ 150 عاما.. مزارعون في جنوب فرنسا يصلون من أجل هطول الأمطار

د ب أ
نشر في: الإثنين 13 مارس 2023 - 6:52 م | آخر تحديث: الإثنين 13 مارس 2023 - 6:52 م

ينظم المزارعون في بلدة بربينية الواقعة بجنوب فرنسا، للمرة الأولى منذ 150 عاما، مسيرة للصلاة من أجل هطول الأمطار لري أراضيهم.

وقال القس كريستوف ليفبفر، من كاتدرائية القديس يوحنا المعمدان، اليوم الإثنين، إن المسيرة ستقام، يوم السبت المقبل، من الكاتدرائية وحتى نهر تيت.

وفي أعقاب مرور عدة أيام شتوية دون هطول أمطار، تعاني أجزاء كبيرة من البلاد، من جفاف غير اعتيادي في ذلك الوقت من العام، وعلى الرغم من هطول بعض الأمطار، إلا أنه لا تزال احتياطيات المياه الجوفية مستنفدة.

وقالت هيئة الأبحاث الجيولوجية والمعدنية الفرنسية، اليوم الاثنين، إن مستويات المياه الجوفية صارت منخفضة إلى منخفضة للغاية في 80% من المنطقة.

وأشارت إلى أن هطول الأمطار خلال فصل الخريف الماضي، لم يعوض نقص المياه الجوفية في أعقاب انتهاء فصل الصيف الحار والجاف.

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