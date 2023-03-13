 مقتل امرأتين وإصابة شخصين جراء قصف أوكراني استهدف مدينة ومدرسة في دونيتسك - بوابة الشروق
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مقتل امرأتين وإصابة شخصين جراء قصف أوكراني استهدف مدينة ومدرسة في دونيتسك

أ ش أ
نشر في: الإثنين 13 مارس 2023 - 8:02 م | آخر تحديث: الإثنين 13 مارس 2023 - 8:02 م

أعلنت سلطات دونيتسك مقتل امرأتين جراء استهداف قوات كييف براجمات "هيمارس" الأمريكية مدينة "فولنوفاخا" جنوب غرب المدينة.

وأشار عمدة دونيتسك اليكسي أليكسي كوليمزين -حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين- إلى إصابة شخصين آخرين بجروح إثر استهداف القوات الأوكرانية لمدرسة في المدينة.

وفي السياق، كشفت سلطات مقاطعة بيلجورود الروسية الحدودية مع أوكرانيا عن إصابة امرأة بعد اعتراض منظومات الدفاع الجوي الروسي 4 صواريخ أوكرانية، لافتة إلى تضرر منزلين وخطوط كهرباء في عدة قرى، وتوجه رجال الطوارئ إلى مكان الحادث.


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