زراعة بني سويف: الدولة تسعى لاستعادة الذهب الأبيض لتوفير المادة الخام للصناعة المحلية

أكد المهندس عماد جنجن، وكيل وزارة الزراعة في بني سويف، تشديد الرقابة على منافذ البيع والتوزيع ومنع تداول أي بذور غير معتمدة نهائيا، مع التنببه على الجمعيات الزراعية بتوعية المزارعين عدم شراء أي بذور مجهولة المصدر والاعتماد على بذور وزارة الزراعة.



يأتي ذلك في إطار الاستعداد لموسم زراعة محصول القطن، وتنفيذا لخطة الدولة لاستعادة الذهب الأبيض سابق عهده، وإنتاج بذور ذات إنتاجية عالية، لدعم مزارعي المحصول، والمساهمة في زيادة دخولهم وضرورة توفير تقاوي القطن قبل موعد الزراعة بوقت كافِ.



وتابع المهندس أسامة سعيد مدير عام الشئون الزراعية بالمحافظة تجهيز وتوفير بذرة القطن بمحطة الغربلة بسدس.



وأوضح أن المساحة المستهدف زراعتها بمحصول القطن موسم 2024 بالمحافظة 12 ألف فدان، مؤكدا أن الوارد من البذرة 7075 شيكارة، تم توزيع 6550 شيكارة حتى الآن على المزارعين.



أيضا تم تنفيذ ندوة إرشادية عن محصول القطن بقاي مركز إهناسيا، وتحدث الدكتور حسين صلاح من معهد بحوث القطن عن الإعداد والتجهيز الجيد للأرض لزراعة محصول القطن، وضرورة إزالة المحاصيل الشتوية، والتعريف بالصنف 95 ومميزاته، وأهم العمليات الزراعية التي تجري على محصول القطن بعد الزراعة.



يأتي ذلك في إطار خطة المديرية بضرورة النهوض بمحصول القطن لتوفير المادة الخام اللازمة للصناعة المحلية، وتوفير الزيوت النباتية والأعلاف الحيوانية للحد من فاتورة الاستيراد.