 نتنياهو لنظيره الهولندي: دخولنا رفح خطوة ضرورية لتحقيق أهداف الحرب - بوابة الشروق
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نتنياهو لنظيره الهولندي: دخولنا رفح خطوة ضرورية لتحقيق أهداف الحرب

وكالات
نشر في: الأربعاء 13 مارس 2024 - 4:26 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 مارس 2024 - 4:26 م

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، في القدس.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء الإسرائيلية، زعم نتنياهو، خلال اللقاء أن «دخول جيش الاحتلال إلى مدينة رفح الفلسطينية يشكل خطوة ضرورية لتحقيق أهداف الحرب».

وادعى رئيس حكومة الاحتلال أن «الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية سيعتبر إنجازا لحركة حماس»، وفقًا لمزاعمه.

وبحسب بيان الحكومة الإسرائيلية، بحث الطرفان قضية المساعدات الإنسانية، حيث دعا نتنياهو، رئيس الوزراء الهولندي إلى الانضمام إلى مبادرة الممر البحري.

وزعم نتنياهو، أن «إسرائيل مصممة على استبدال وكالة أونروا في قطاع غزة، بدون المساس بتقديم المساعدات»، متوجهًا بالشكر إلى روته على تجميد التمويل الهولندي لهذه الوكالة.

وقال المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستقبل مساء اليوم، مارك روته رئيس وزراء مملكة هولندا.

وسيبحث الجانبان خلال اللقاء تطوير العلاقات الثنائية، ومستجدات الأوضاع الإقليمية، خاصة جهود مصر لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة.


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