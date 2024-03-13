 السعودية تشدد على ضرورة وجود مسار موثوق لا رجعة فيه لإِقامة الدولة الفلسطينية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السعودية تشدد على ضرورة وجود مسار موثوق لا رجعة فيه لإِقامة الدولة الفلسطينية

علم السعودية
علم السعودية
د ب أ
نشر في: الأربعاء 13 مارس 2024 - 8:56 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 مارس 2024 - 8:56 ص

 شددت المملكة العربية السعودية على ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على "حقوقه وتقرير المصير عبر مسار موثوق لا رجعة فيه لإِقامة دولته" بحدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد مجلس الوزراء السعودي، الذي عقد جلسته الأسبوعية مساء الثلاثاء ، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز " على ما أكدته المملكة خلال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، من ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري عقب الجلسةأن "مجلس الوزراء اطلع إثر ذلك، على مجمل المحادثات التي جرت بين المملكة ومختلف دول العالم ومنظماته على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف؛ لتعزيز التضامن والتعاون، وترسيخ العمل الدولي لمعالجة الأزمات الإنسانية في المنطقة ومواجهة التحديات العالمية".


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