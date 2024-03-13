 السيسي: معاناة الشعب الفلسطيني لن تتوقف سوى بالاعتراف بدولته المستقلة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السيسي: معاناة الشعب الفلسطيني لن تتوقف سوى بالاعتراف بدولته المستقلة


نشر في: الأربعاء 13 مارس 2024 - 7:26 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 مارس 2024 - 7:26 م
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه لا يخفى على الجميع أن ما يحدث في غزة أمام أعين العالم، تقابله في الضفة الغربية، سياسة معرقلة لحياة الفلسطينين سواء من خلال إطلاق العنان لعنف المستوطنين أو من خلال عمليات الهدم والطرد والاقتحامات العسكرية، ومصادرة أراضي مدن الضفة، فضلًا عن الأنشطة الاستيطانية وتكريس الاحتلال.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، المُذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن معاناة الشعب الفلسطيني في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة على مدار العقود الماضية، لن تتوقف سوى بالاعتراف بدولة فلسطين، ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والعمل على تنفيذ حل الدولتين وفقًا للمرجعيات الدولية.

وذكر أن التسويف في حل القضية الفلسطينية يعرض المنطقة والعالم لمخاطر عدم الاستقرار.



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