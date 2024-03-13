الحكومة الباكستانية تسعى للحصول على قرض أطول وأكبر من صندوق النقد الدولي

تعتزم حكومة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، السعي من أجل الحصول على قرض "أطول وأكبر" من صندوق النقد الدولي، بعد أن بدأت المحادثات الخاصة باستكمال الحزمة الحالية للبنك هذا الأسبوع، بحسب ما نقلته صحيفة "دون" الباكستانية عن وزير المالية الجديد محمد أورانجزيب.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء، بأن أورانجزيب أشار في بيان صحفي في وقت سابق من الأسبوع الجاري إلى "احتمال خفض سعر الفائدة في البنك المركزي"، وإن كان ذلك مع إخلاء المسئولية بشأن استقلالية لجنة السياسة النقدية.

كما تعهد أورانجزيب برقمنة النظام الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وفرض ضرائب على العقارات والزراعة، بالإضافة إلى خصخصة شركة الطيران الوطنية، "الخطوط الجوية الدولية الباكستانية".

ويهدف وزير المالية الباكستاني الجديد إلى بدء المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج "تسهيل الصندوق الممدد"، عندما يصل الفريق هذا الأسبوع لتقديم الدفعة الأخيرة من القرض الحالي.