 دورة الألعاب الأفريقية .. كحلة يحصد 3 ذهبيات بوزن 96 كجم لرفع الأثقال - بوابة الشروق
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دورة الألعاب الأفريقية .. كحلة يحصد 3 ذهبيات بوزن 96 كجم لرفع الأثقال

كريم صلاح
نشر في: الأربعاء 13 مارس 2024 - 2:53 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 مارس 2024 - 2:53 م

حقق البطل المصري كريم كحلة ثلاث ميداليات ذهبية بمنافسات رفع الأثقال بوزن 96 كجم بدورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليًا في مدينة أكرا بغانا، خلال الفترة من 8 وحتى 24 مارس الحالي.

وتمكن الرباع المصري من تحقيق 3 ميداليات ذهبية في منافسات الخطف والكلين والنتر والمجموع.

وبذلك يرفع كحلة رصيد بعثة رفع الأثقال إلى 15 ميدالية بواقع 12 ذهبيات وفضية وبرونزيتين.

وكانت قد توجت البطلة المصرية بسمة إبراهيم بـ3 ميداليات ذهبية في الخطف والكلين والنتر والمجموع بوزن 45 ك، كما حقق السيد عطية 3 ذهبيات في وزن 61 ك، وحققت نورا عصام 3 ميداليات في وزن 55 ك، بواقع فضية وبرونزيتين، كما حصل إسلام أبو الوفا على 3 ذهبيات في وزن 89 كجم.


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