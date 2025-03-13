اليويفا يعلق على إلغاء ركلة ترجيح ألفاريز أمام الريال

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بياناً بشأن الحالة الجدلية التي شهدتها مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد على ملعب الأخير في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان الريال قد فاز بركلات الترجيح بعد التعادل في مجموع المباراتين بنتيجة 2-2، حيث شهدت الركلات حالة جدلية بإلغاء ركلة الأرجنتيني جوليان الفاريز لاعب الأتليتي بداعي لمس الكرة مرتين أثناء التسديد.

وقال اليويفا عن قرار تقنية الفيديو المساعد (الفار) الخاص بركلة الترجيح التي نفذها ألفاريز: "على الرغم من أن حادثة اللمس كانت طفيفة، إلا أن اللاعب لمس الكرة بقدمه الثابتة قبل ركلها، كما هو موضح في مقطع الفيديو المرفق. وبموجب القاعدة الحالية (قوانين اللعبة، القانون 14.1)، كان على تقنية الفيديو المساعد (VAR) إبلاغ الحكم بإلغاء الهدف".

وأضاف اليويفا: "سيدخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مناقشات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ومجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) لتحديد ما إذا كان ينبغي مراجعة القاعدة في الحالات التي تكون فيها اللمسة المزدوجة غير مقصودة بشكل واضح.

وانتهت المباراة بتأهل ريال مدريد إلى ربع النهائي بعد تفوقه على جاره أتليتيكو 4-2 بركلات الترجيح.

واحتسبت ركلة ألفاريز في البداية ولكن ألغاها الحكم بعد العودة لتقنية الفار.