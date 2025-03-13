عبدالمحسن سلامة: الصحفيون بعد سن الـ60 سيستمرون أعضاء مشتغلين في النقابة ويحصلون على كل المزايا

أكد نقيب الصحفيين الأسبق والمرشح لذات المنصب لدورة جديدة الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، أنه حال فوزه في انتخابات التجديد النصفي للنقابة سيبدأ على الفور في إنشاء مستشفى الصحفيين، ولن تنتهي الدورة النقابية المقبلة حتى يكون قد تم الانتهاء من إنشائها، مشيرا إلى أن برنامجه الانتخابي يتضمن تطويرا شاملا لمشروع العلاج وزيادة المخصصات المالية اللازمة له، ورفع سقف العلاج، وزيادة نسبة تحمل النقابة في علاج كل عضو.

جاء ذلك خلال لقاء عبد المحسن سلامه بمجموعة من الزملاء الصحفيين من النقاد الرياضيين، والذي أداره الكاتب الصحفي حسن خلف الله رئيس الرابطة.

وقال سلامة إنه سيعمل أيضا على أن يستمر أي صحفي يصل إلى سن الـ 60 كعضو مشتغل في النقابة، وأن يحصل على كافة المزايا المقررة بهذا الشأن، مؤكدا أنه لن يتم إحالة أي زميل على قيد الحياة للمعاش النقابي.

وأشار إلى أنه سوف يتم تنظيم عملية الالتحاق بعضوية النقابة، ووضع ضوابط صارمة لعملية القيد، على نحو يمنع أي محاولات للقيد العشوائي.