مبابي يعود لقائمة فرنسا أمام كرواتيا بدوري الأمم الأوروبية

أعلن ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، قائمة الديوك لمباراتي ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية شهر مارس الجاري.
ويلاقي منتخب فرنسا كرواتيا مرتين يومي 20 و23 مارس في دوري الأمم الأوروبية.
وشهدت قائمة منتخب فرنسا عودة كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، لصفوف الديوك الفرنسية بعد غيابه منذ أكتوبر الماضي.
وجاءت قائمة الديوك على النحو التالي:
حراسة المرمى: لوكاس شوفالييه (ليل الفرنسي) - مايك ماينان (ميلان الإيطالي) - بريس سامبا (لانس الفرنسي)
خط الدفاع: جوناتان كلوس (نيس الفرنسي) - ثيو هيرنانديز (ميلان الإيطالي) - إبراهيما كوناتي (ليفربول الإنجليزي) - جول كوندي (برشلونة الإسباني) – لوكاس دين (أستون فيلا الإنجليزي) - بنجامين بافار (إنتر ميلان) - ويليام ساليبا (أرسنال الإنجليزي) - دايوت أوباميكانو (بايرن ميونيخ الألماني)
خط الوسط: مانو كوني (روما الإيطالي) - أدريان رابيو (مارسيليا الفرنسي) - وارين زائير إيمري (باريس سان جيرمان الفرنسي) – إدواردو كامافينجا (ريال مدريد الإسباني) – ماتيو جيندوزي (لاتسيو الإيطالي) - أوريلين تشواميني (ريال مدريد)
خط الهجوم: كيليان مبابي (ريال مدريد) - برادلي باركولا (باريس سان جيرمان الفرنسي) - عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان الفرنسي) - راندال كولو مواني (يوفنتوس) - مايكل أوليسي (بايرن ميونيخ الألماني) - ماركوس تورام (إنتر الإيطالي)