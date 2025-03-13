مبابي يعود لقائمة فرنسا أمام كرواتيا بدوري الأمم الأوروبية

ضبط فتاة بتهمة سرقة سيارة بعد استدراج مالكها لإقامة علاقة غير شرعية في أكتوبر

تصادم قطار مع ميني باص في مكان غير معد للعبور.. ووفيات ومصابين بين ركاب الحافلة