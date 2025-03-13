بدء التشغيل الأولي للتلسكوب الفضائي سفير إكس

قالت وكالة الفضاء الكورية الجنوبية، إن التلسكوب الفضائي سفير إكس، دخل مرحلة التشغيل الأولي بعد إطلاقه بنجاح.

وتم إطلاق التلسكوب مساء أمس، من قاعدة فاندنبرغ للقوة الفضائية بولاية فلوريدا الأمريكية، على متن الصاروخ فالكون 9 التابع لمؤسسة تكنولوجيات استكشاف الفضاء الأمريكية سبيس إكس.

وقالت وكالة الفضاء الكورية الجنوبية، في بيان لها "إن التلسكوب انفصل عن الصاروخ بعد حوالي 3 دقائق من الإطلاق، ونجح في التواصل مع محطة سفالبارد الأرضية في النرويج، وهي إحدى شبكات الفضاء القريبة التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا".

وأضاف البيان أن التلسكوب، الذي تبلغ تكلفته 488 مليون دولار أمريكي، سيمسح السماء بأكملها على مدار مهمته التي تستمر عامين، بعد فترة تشغيله الأولى لمدة 37 يوما، بهدف مساعدة العلماء على دراسة كيفية تشكل الكون وتطوره.

وسيتمكن التلسكوب الذي تم تطويره بالاشتراك بين جمهورية كوريا والولايات المتحدة الأمريكية، من جمع بيانات عن أكثر من 450 مليون مجرة وأكثر من 100 مليون نجم داخل مجرة درب التبانة.

وأكد جيم فانسون، مدير المشروع في ناسا، أن هذه المهمة ستساعد في اختبار نظرية التضخم الكوني، موضحا أنها ستسهم في فهم كيف توسع الكون بمعدل هائل يكاد لا يمكن تخيله خلال لحظة خاطفة.

وتم تطوير التلسكوب سفير إكس، بالاشتراك بين وكالة ناسا والمعهد الكوري لعلوم الفلك والفضاء، وهو معهد أبحاث تابع لوكالة الفضاء الكورية.