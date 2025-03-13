دنيا ماهر: تصوير مسلسل «منتهي الصلاحية» في الشوارع والميادين كان صعبا جدا

قالت الفنانة دنيا ماهر، إنها تؤدي في مسلسل "منتهي الصلاحية" شخصية صفاء وهي مُحامية وأم وتُمثل قطاع كبير من المواطنين العاديين وهي أخت محمد فراج خلال الأحداث، مشيرة إلي أن هذا المُسلسل يُناقش قضية مُختلفة وجديدة ولم تُطرح من قبل في الدراما، وتعتقد أن العمل سيُثير الجدل بصورة لافته.

وعن تصوير أغلب الأحداث في الميادين والشوارع أشارت دنيا ماهر في تصريحات صحفية، إلي أن ذلك في منتهي الصعوبة بالنسبة لفريق العمل بالكامل ولكنه بالتأكيد سيضيف مصداقية وموضوعية سيشعر بها المُشاهد، وعن تعاونها مع المخرج تامر نادي لأول مرة أكدت أنها مُستمتعة جداً بكواليس التصوير وبردود الفعل من المخرج على الأداء، وقالت إنها حريصة دائما في كل الاختيارات على أن تشعر براحة نفسية وتكون سعيدة بما تُقدمه حتي تستطيع التعبير الحقيقي وتقديم روح الشخصية.



المسلسل تأليف محمد هشام عبيه، وإخراج تامر نادي، وبطولة محمد فراج، وياسيمن رئيس، وهبه مجدي، وخالد سرحان، ومحمود الليثي، ودنيا ماهر، وتامر نبيل، وسامي مغاوري، وحسن مالك، وجيسكا حسام، وملك حسن.

ويرصد المسلسل العالم الخفي للمراهنات التي بدأت تنتشر بين قطاعات من الشباب وأفسدت حياة الكثيرين، حيث تدور الأحداث حول "صالح" شاب طموح يُسجن ظُلم لتتغير حياته من موظف مرموق إلي شخص آخر يفقد وظيفته وأسرته ويندفع في عالم المراهنات، وتغوص الأحداث تدريحياً لنكتشف هذا العالم الخفي والغامض.