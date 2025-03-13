محكمة مدعومة أوروبيا تسمح لرئيس كوسوفو السابق بزيارة والده المريض

سمحت محكمة مدعومة من الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، بالإفراج عن رئيس كوسوفو السابق الذي يواجه تهم جرائم حرب، هاشم تقي، لوقت قصير لزيارة والده المريض.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن تقي شوهد وهو يزور والده لحوالي ثلاث ساعات في مستشفى عام في عاصمة كوسوفو بريشتينا برفقة أفراد من أسرته.

وسيطر رجال شرطة بعثة الاتحاد الأوروبي لسيادة القانون على عشرات من أنصار تقي الذين كانوا ينتظرون خارج المستشفى.

وتم احتجاز تقي وقادة بارزين آخرين في جيش تحرير كوسوفو الذي شن حرب استقلال كوسوفو عن صربيا (1998-1999)، في محكمة في لاهاي بهولندا منذ نوفمبر 2020 حيث يواجهون اتهامات من بينها القتل والتعذيب والاضطهاد أثناء الحرب وبعدها.