إزالة 19 حالة تعدٍّ بالبناء المخالف في فايد بالإسماعيلية

أزال مركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية 19 حالة تعدٍّ بالبناء المخالف بدون ترخيص على أملاك الدولة وأراضٍ خاصة، بإجمالي مساحة 5125 مترًا مربعًا، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة 25 لحملة إزالة التعديات على أراضي الدولة، والتي تُنفذ في الفترة من 8 حتى 28 مارس الجاري.

شملت الإزالات 6 حالات تعدٍّ على أراضي الدولة بمساحة 3980 مترًا مربعًا لأراضٍ تم رفض تقنينها، بالإضافة إلى إزالة 13 حالة تعدٍّ على أملاك الدولة بولاية الري، بمساحة 1145 مترًا مربعًا، تضمنت أسوارًا ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

ووجّه اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن بالالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات، والتعاون مع جهات الولاية لمنع التعدي مجددًا على الأراضي، والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، مشددًا على التعامل الفوري مع أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.