شركة أدوبي الأمريكية تسجل إيرادات قياسية في الربع الأول

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت شركة البرمجيات الأمريكية "أدوبي" الأربعاء عن تحقيق إيرادات قياسية في الربع الأول من السنة المالية 2025، متجاوزة توقعات المحللين.

وسجلت الشركة إيرادات بلغت 71ر5 مليار دولار، بزيادة 3ر10% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

كما ارتفع صافي دخل الشركة إلى 81ر1 مليار دولار، أو 14ر4 دولار للسهم الواحد، مقارنة بـ 620 مليون دولار، أو 36ر1 دولار للسهم الواحد، في الربع الأول من العام الماضي.

وبلغت الأرباح المعدلة 22ر2 مليار دولار، أو 08ر5 دولار للسهم الواحد، متجاوزة متوسط تقديرات المحللين البالغة 97ر4 دولار للسهم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أدوبي، شانتانو ناريان: "سينصب تركيز نجاح أدوبي خلال العقد القادم على الابتكار الموجه للعملاء وتقديم عروض جديدة للمبدعين والمحترفين في مجالات التسويق والأعمال والمستهلكين".

وأضاف: "أدوبي في موقع مثالي لتعظيم الاستفادة من تسارع الاقتصاد الإبداعي المدفوع بالذكاء الاصطناعي، ونؤكد مجددا على أهدافنا المالية للسنة المالية 2025."