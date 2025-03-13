محسن جابر: أتمنى أختم حياتي بإنتاج فني لشيرين وممكن تكون خليفة أم كلثوم

قال المنتج محسن جابر، إن هناك صوتين من الفنانات في مصر والعالم العربي محببين لقلبه، ولم ينتج لهما فيروز وشيرين عبد الوهاب، مشيدا بشيرين: "صوت بحبه ولم أنتج لها وأتمنى أختم حياتي بإنتاج عمل فني لشيرين".

وأوضح "جابر"، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن شيرين عبد الوهاب كان لها ظروف متعلقة بأزمة مع الشركة المنتجة لها لكن نعتقد أنها أنهت أزمتها مع شركتها المنتجة، مؤكدًا أن شيرين من الأصوات المحببة لقلبه في الوسط الفني.

وتابع: "شيرين عبد الوهاب من الأصوات اللي بحبها وأتمنى نعمل شغل حلو مع بعض وأنا مستخسرها وهي من الأصوات اللي ممكن تكون خليفة كوكب الشرق أم كلثوم".