ارتفاع حاد لأسعار النفط بعد بيانات المخزون الأمريكي

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أنهت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام تعاملات اليوم الأربعاء بارتفاع حاد بعد أن أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزون الخام الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بأقل من التوقعات.

وساهمت بيانات المخزون وتراجع الدولار في دفع أسعار النفط إلى أعلى. في المقابل فإن المخاوف من تداعيات حرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة ودول العالم على النمو الاقتصادي والطلب على الطاقة حدت من ارتفاع أسعار الخام.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 43ر1 دولارا أي بنسبة 16ر2% إلى 68ر67 دولارا للبرميل تسليم أبريل المقبل.

كما ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 35ر1 دولارا أي بنسبة 94ر1% إلى 91ر70 دولارا للبرميل تسليم مايو.

يأتي ذلك فيما أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم ارتفاع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأقل من التوقعات.

وذكرت الإدارة، أن مخزون النفط الخام ارتفع خلال الأسبوع المنتهي في 7 مارس الحالي بواقع 4ر1 برميل، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بمقدار 6ر3 برميل ، بعد ارتفاعه بواقع 1ر2 مليون برميل في الأسبوع السابق.

ومع الارتفاع الكبير، أصبح المخزون الأمريكي 2ر435 مليون برميل ليظل أقل بنسبة 5% تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

كما ذكرت الإدارة أن مخزون البنزين تراجع بواقع 7ر5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، ليقل بنسبة 1% تقريبا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.

وتراجع مخزون المكررات النفطية التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) بواقع 6ر1 مليون برميل ليظل أقل بنسبة 5% تقريبا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

من ناحية أخرى أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على توقعاتها لنمو إنتاج النفط والنمو الاقتصادي العالمي للعامين الحالي والمقبل. وقالت المنظمة إنها تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 4ر1 مليون برميل يوميا خلال العامين الحالي والمقبل.