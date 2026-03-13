أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا جمهوريًا بتعين الدكتورة ريحاب عثمان أحمد محمد عميد كلية الصيدلة جامعة عين شمس.

وتعد الدكتورة ريحاب عثمان من الكفاءات الأكاديمية المتميزة بكلية الصيدلة، حيث تشغل درجة أستاذ الصيدلانيات والصيدلة الصناعية بالكلية، وسبق أن تولت منصب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، كما قامت بتسيير أعمال عميد الكلية منذ فبراير 2025، وأسهمت خلال مسيرتها العلمية والإدارية في تطوير البرامج التعليمية ودعم الأنشطة الطلابية والارتقاء بجودة العملية التعليمية.

وحصلت الدكتورة ريحاب عثمان على دكتوراه الفلسفة في العلوم الصيدلية "صيدلانيات" عام 2009 من كلية الصيدلة بجامعة عين شمس، من خلال بعثة إشراف مشترك مع جامعة لندن في مجال نظم توصيل الدوائي الرئوى، كما حصلت على ماجستير العلوم الصيدلية عام 2002 من جامعة عين شمس، ونالت درجة بكالوريوس الصيدلة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف من جامعة القاهرة عام 1995.

وتتميز بسجل علمي وبحثي متميز في مجالات التهديف الدوائي وتكنولوجيا النانو وأنظمة توصيل الدواء الحديثة، حيث نشرت أكثر من 50 بحثًا علميًا في مجلات دولية محكمة، وأشرفت على عدد كبير من رسائل الماجستير والدكتوراه.

كما شاركت في العديد من المشروعات البحثية الممولة والمؤتمرات العلمية، وأسهمت في تحكيم الأبحاث في مجلات علمية دولية مرموقة.

وإلى جانب نشاطها البحثي، تشارك بفاعلية في العمل الأكاديمي والإداري من خلال عضويتها في عدد من اللجان العلمية والمهنية ومجالس الجامعة، إلى جانب إسهاماتها في تطوير البرامج الدراسية والأنشطة الطلابية بكلية الصيدلة بجامعة عين شمس.